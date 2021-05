Mercoledì open day con Moderna negli hub vaccinali In tutta la Provincia: 5mila le dosi disponibili

Mercoledì 19 maggio, in tutti i centri vaccinali di Caserta e provincia, si terrà un 'Moderna day', con somministrazioni del siero Moderna a tutti gli over 65 del territorio. A disposizione, dalle 7 alle 23, 5mila dosi. Il portale per la registrazione sarà aperto oggi alle 12. Domani, invece, partirà il nuovo Astra day, con 6mila dosi di AstraZeneca somministrate a tutti gli over 18 di Caserta e provincia che sabato mattina si sono registrati in piattaforma.