Anche la Reggia di Caserta si spegne per l'Earth Hour, l’ora della terra Questa sera dalle 20,30 fino alle 21,30 la facciata della Reggia vanvitelliana resterà spenta

Anche quest’anno la città di Caserta accoglie l’invito del Wwf per l’Earth Hour, l’ora della terra. Questa sera dalle 20,30 fino alle 21,30 la facciata della Reggia vanvitelliana resterà spenta per la 14esima edizione dell’ora di buio per il Pianeta, che coinvolgerà milioni di persone insieme a migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo.

Earth Hour è la più grande mobilitazione globale del Wwf che, attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta.

Earth Hour - spiega il Wwf - è un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla terra per vincere la sfida climatica. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti.