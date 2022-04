Emergenza sangue nel casertano: donazione straordinaria Appuntamento con la solidarietà, domenica 24 aprile al "Sant’Anna e San Sebastiano"

L’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta rinnova l’appuntamento con la solidarietà e invita la cittadinanza a una donazione straordinaria di sangue.

L’iniziativa si svolgerà domenica 24 aprile, dalle ore 8:30 alle ore 13, al piano -1 dell’edificio N, nei locali dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, che organizza l’evento, con il sostegno della direzione aziendale dell’Aorn di Caserta, puntando a un duplice obiettivo: 1) incrementare le donazioni per contribuire a fronteggiare la carenza di sangue, che in Campania è cronica e, spesso, sfocia in emergenza; 2) sensibilizzare i cittadini sull’importanza di esercitare la donazione come pratica abituale e ricorrente.

“Donare il sangue - evidenzia il direttore dell’unità operativa di immunoematologia e medicina trasfusionale, Sonia Raimondi - è volere bene e volersi bene, è un prezioso gesto di solidarietà, ma è anche un’opportunità per il donatore di controllare ciclicamente il proprio stato di salute. I casertani -sottolinea la specialista- hanno sempre risposto con generosità ai nostri inviti di raccolta straordinaria di sangue. Confidiamo che anche la giornata di domenica 24 aprile possa registrare un’adesione ampia e sentita.”.

Potranno candidarsi alla donazione gli uomini e le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. I donatori saranno accolti in ambulatorio dallo staff medico e infermieristico dell’unità operativa promotrice dell’iniziativa e potranno parcheggiare gratuitamente all’interno dell’area ospedaliera.