Villa Giaquinto: un esempio di politica pubblica scritta dal basso Dal rinnovo del patto di collaborazione a cinema in erba

"Villa Giaquinto è un luogo aperto a tutti con cui deve confrontarsi chiunque voglia gestire un bene comune che abbia una funzione di cura della comunità che ne fruisce. Negli anni sono nate altre esperienze simili, segno che il nostro modello dello stare insieme, del costruire e ri-costruire il senso di comunità sui valori di democrazia e solidarietà risponde alle esigenze dei cittadini e delle cittadine."

Ad affermarlo in una nota è il comitato per Villa Giaquinto in merito al rinnovo del patto di collaborazione per la gestione dell'omonima villa e per il sostegno economico da parte del comune di Caserta alla rassegna cinematografica gratuita cinema in erba.

Stiamo realizzando il sogno di una città all'altezza delle nostre aspettative, in cui le pratiche sociali innovative divengono politiche pubbliche sostenute e praticate dal Comune: il regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, a cui la nostra esperienza ha contribuito moltissimo, ne è un esempio così come il Regolamento sulla street art e i graffiti che ha visto le nostre mura essere tra le prime ad essere incluse nella mappa cittadina per la street art.

Politica pubblica è il rinnovo del patto di collaborazione tra il comitato per Villa Giaquinto e il comune di Caserta. Un patto più ampio, scritto negli scorsi mesi riflettendo sul percorso passato e sul futuro possibile e che garantisce la possibilità di programmare le attività per altri tre anni.

Politica pubblica è il sostegno delle attività che svolgiamo in Villa Giaquinto, che per la prima volta è sostegno non solo morale ma anche economico da parte del Comune di Caserta. Quest'anno, infatti, grazie al lavoro dell'assessore Battarra, il comune di Caserta ha scelto di sostenere la rassegna "Cinema in Erba" che da cinque anni organizziamo in Villa Giaquinto insieme agli instancabili compagni di viaggio di Caserta Film Lab.

L'organizzazione delle attività sociali, culturali e sportive tutte gratuite e aperte alla città in uno spazio precedentemente abbandonato comporta difficoltà notevoli nonostante le donazioni delle cittadine e dei cittadini e dell'impegno dei volontari e delle volontarie.

Per questo motivo il nostro ringraziamento va al sindaco Marino, agli assessori Sadutto e Battarra, al comune di Caserta, ai cittadine e alle cittadine che continuano a sostenerci nei modi più disparati. Siamo convinti - conclude il comitato - che si stia aprendo una stagione nuova in città che speriamo vedrà il nostro protagonismo anche nella co-progettazione del parco che sarà grazie alla misura di rigenerazione urbana di cui beneficerà Villetta Giaquinto.

Questo deve essere solo l'inizio di più incisive politiche pubbliche a sostegno delle esperienze di gestione condivisa dei beni comuni, perché crediamo che tutti insieme, cittadini, cittadine, enti pubblici e associazioni possono cambiare il destino della nostra comunità."