Fanno il bagno nella Reggia di Caserta e postano video sui social Protagonisti due adolescenti: si sono tuffati da un muretto

Adolescenti a torso nudo che dal muretto del ponte si tuffano nel canale d'acqua sottostante, ripresi da un video girato da altri amici e poi finito su uno dei social piu' gettonati, TikTok. Accade alla Reggia di Caserta, nel Giardino Inglese, uno dei posti piu' incantevoli del Parco Reale. Nel video si vedono due ragazzi che si tuffano nel canale che congiunge il bagno di Venere con il vicino laghetto, accompagnati dalla risata di un'amica e senza essere visti dai custodi. Pochi quelli in servizio in questo periodo - 3 o 4 per turno - e ancora di meno nel Giardino Inglese, con uno-due all'ingresso e nessuno all'interno dell'area che custodisce alberi e piante unici. Era da qualche anno che alla Reggia di Caserta non accadevano episodi del genere. In passato gruppi di ragazzi erano soliti tuffarsi nei tanti corsi d'acqua del Parco Reale, soprattutto nelle ricorrenze primaverili (Pasquetta, Liberazione, Primo Maggio).