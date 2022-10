Wwf Caserta: pulita la spiaggia delle Torri federiciani a Capua Il progetto nazionale Ri-party-amo

Ri-party.amo: complice una bellissima giornata di sole, i volontari del WWFCaserta, le Guardie WWF, assieme al gruppo Volturnia Kayak Capua e le volontarie di Inner Wheel Aversa( la cui presidentessa da oggi è anche socia WWF ) con i loro bimbi, hanno ripulito un'area di circa 1500 mq lungo la riva destra del Volturno capuano , nei pressi delle Torri federiciane.

La manifestazione, a cui il Comune di Capua ha concesso il patrocinio morale, ricade nell’ambizioso progetto nazionale del WWF Italia Ri-party-Amo che impegnerà i volontari del Panda per oltre un anno, da settembre 2022 ad ottobre 2023, con l’obiettivo di ripulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali grazie a 24 grandi iniziative di mobilitazione che vedranno impegnati oltre 10.000 volontari; saranno inoltre organizzati 8 incontri nelle università italiane e numerosi workshop nelle scuole, capaci di coinvolgere un totale di 100.000 studenti.

Presso le Torri federiciane è stato inoltre allestito uno stand informativo sulle attività del WWF Caserta e di Volturnia Kajak Capua, sul drammatico problema dei rifiuti di plastica nei fiumi ed a mare e su come prevenirlo. Raccolti oltre 250 kg di rifiuti, plastica e vetro, e resa l'area certamente più sicura e fruibile dai cittadini. Un grazie all'Amministrazione Comunale di Capua, che era rappresentata dall'Assessore Vincenzo Corcione ( da oggi anche socio WWF ). Un particolare ringraziamento va ai bimbi che oggi hanno partecipato con l'entusiasmo tipico della loro età, dando prova di grande spirito di cittadinanza attiva : a loro vorremmo lasciare un Mondo in cui l'Uomo possa vivere in armonia con la Natura. L’evento è stato un momento di festa e di socialità all’insegna della tutela ambientale: una grande mobilitazione a cui hanno partecipato cittadini di ogni età.

"Grazie e tutti ed alla prossima avventura e domenica 9 ottobre sarà la volta di villetta Padre Pio a Caserta, per Urban Nature 2022, la festa della natura in città. Quest'anno "la Natura si fa cura ", azioni concrete per aiutare i bimbi ricoverati negli ospedali pediatrici italiani costruendo 10 aule natura."