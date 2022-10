Allarme mandragora: anche a Caserta l'Asl avverte "Niente ortaggi freschi" L'Asl chiede di evitare verdure a foglia larga: "Solo congelati e non nelle mense scolastiche"

Dopo i diversi casi registrati in Campaniadi intossicazione da mandragora, pianta ritenuta tossica per l'uomo ma confusa con ortaggi a foglia larga, l'Asl di Caserta ha invitato la popolazione a prestare attenzione diramando una comunicazione di allerta alimentare. In una comunicazione inviata a tutti i comuni, l'azienda sanitaria ha chiesto di evitare ortaggi a foglia larga freschi (compresi gli spinaci acquistati nelle ultime 48 ore), prediligendo quelli congelati, e di non inserirli nei pasti serviti nelle mense scolastiche. Sono intanto in corso accertamenti del personale di dipartimento di prevenzione dell'Asl e dei Nas per risalire alla filiera di distribuzione dei lotti già commercializzati. Verifiche anche sui cittadini che si sono recati, per questa problematica, nei pronto soccorso del casertano.