Commercio, Nappi: "Governo già al lavoro contro rincari bollette" Al primo posto la tutela di famiglie e imprese

“Gli ultimi rapporti di Confcommercio e Confesercenti su aziende a rischio chiusura e calo dei consumi nel prossimo periodo natalizio, confermano ancora una volta come sia fondamentale contrastare i costi esorbitanti di luce e gas. In particolare in Campania sono 5mila le attività che rischiano di abbassare la saracinesca entro la fine dell'anno."

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania e componente della commissione lavoro e attività produttive.

Il tutto accade sotto gli occhi disinteressati di De Luca che perde tempo con una fantomatica "marcia della pace".

Intervenire su questo fronte è invece la priorità dell’azione del governo di centrodestra, che metterà al primo posto la tutela di famiglie e imprese”.