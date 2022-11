Brucellosi bovina e bufalina: consiglio approva all'unanimità ordine del giorno Una misura di sostegno per il mancato reddito alle aziende che hanno avuto forti abbattimenti

Un ordine del giorno che prevede una misura di sostegno per il mancato reddito alle aziende che hanno avuto forti abbattimenti, sottoporre al Ministero della Salute il quesito per l’ estensione del vaccino rb 51 ad animali adulti non superiori a tre anni; sostenere un programma di ricerca per nuove metodiche diagnostiche anche al fine di sperimentazione un nuovo vaccino; sostenere l’azione degli organi competenti, commissario ed Asl, nei controlli sul rispetto delle norme sanitarie ed ambientali con particolare riferimento alla gestione dei reflui; demandare alle Commissioni consiliari Salute ed Agricoltura la verifica sullo stato di attuazione del piano di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina anche alla luce delle vigenti norme nazionali e comunitarie per individuare eventuali azioni opportune per un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti.

La svolta

Ad approvarlo all’unanimità il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, a seguito dell’intenso dibattito tenutosi oggi sul piano regionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità una Mozione, presentata dal Presidente Oliviero, dalla Vice presidente Loredana Raia, e da altri consiglieri, per intitolare l’Aula Multimediale, sita al primo piano della sede consiliare, al Prof. Mario Luigi Santangelo, consigliere regionale per tre Legislature, Vice presidente del Consiglio regionale, Assessore regionale alla sanità, chirurgo e tra i pionieri della trapiantologia campana, scomparso il 4 dicembre 2020.

Prevenzione

All’unanimità è stata approvata anche la mozione del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino per prevedere l’accesso alla mammografia gratuita per la prevenzione del tumore al seno per le donne dai 45 ai 74 anni; all’unanimità è stato approvato anche l’Ordine del giorno proposto dal consigliere Pasquale Di Fenza (Moderati) per la riqualificazione del campo polivalente dell’Istituto scolastico “Marco Polo” di Calvizzano attraverso l’impiego delle risorse residue del programma Universiadi, su questo tema il consigliere Gennaro Saiello (M5S) ha proposto di effettuare una verifica delle tante altre strutture scolastiche che necessitano degli stessi interventi.

Le altre mozioni

La Vice presidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, ha presentato una mozione affinchè la Regione inserisca nel Cup unico regionale non più solo l'offerta di prestazioni sanitarie del pubblico, ma anche del privato accreditato. “In questo modo, un cittadino che dovrà fare una tac ad esempio, con un semplice click sul proprio computer o sul proprio cellulare potrà visionare in piena trasparenza tutta l'offerta presente in regione per quella prestazione, e decidere dove farla col minore

tempo di attesa, senza essere costretto a pagarla di tasca propria", ha spiegato Ciarambino, che, a seguito di quanto ha affermato dall'assessore al Bilancio Ettore Cinque ovvero che la Giunta sta già procedendo in questo senso, ha ritirato la mozione sollecitando l’esecutivo regionale al completamento del Cup unico regionale in tempi brevi.

La consigliera del gruppo misto Maria Muscarà ha presentato una mozione per la cessazione della fornitura delle armi da parte dell’Italia all’Ucraina “visto che negli ultimi mesi e negli ultimi giorni si sono susseguite tante manifestazioni e convegni per la pace dimenticando, però, che , fino a quando si continuerà ad armare il conflitto, la pace non arriverà mai” – ha spiegato. Sul tema è intervenuto anche il consigliere del Pd, Massimiliano Manfredi per sottolineare che, pur comprendendo le ragioni della mozione, non si può essere d’accordo “perché è giusto che un Consiglio regionale possa esprimere un orientamento ma una scelta di questo tipo deve essere deliberata dal Parlamento; inoltre, rispetto al gesto unilaterale della Russia di invadere l’Ucraina, non è possibile aprire un credito nei confronti di questa Nazione, senza alcuna rassicurazione sulla cessazione dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina”. Alla fine, la Mozione è stata respinta a maggioranza, hanno votato a favore la consigliera Muscarà e il consigliere Luigi Abbate (Noi di Centro-Noi Campani).

Sostegno alle imprese

La consigliera Muscarà ha presentato anche una Mozione sull’avviso pubblico, finanziato con 58 milioni per le imprese manifatturiere, pubblicato dalla Regione per contributi a sostegno delle imprese colpite dal caro energia, per sollecitare un ampliamento delle categorie ricomprese in tale provvedimento, ma l’assessore regionale al bilancio Ettore Cinque ha ricordato che tale provvedimento è stato adottato nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, che limitano al settore delle imprese manifatturiere e non dei servizi. Per questo, la Mozione è stata respinta.

Approvata all’unanimità anche la mozione dei consiglieri Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia e Francesco Iovino, di Italia Viva, per l’utilizzo degli aeratori negli edifici scolastici ai fini della prevenzione dell’infezione da covid19.

Inoltre, il consigliere Severino Nappi (Lega) e il consigliere Pasquale Di Fenza (Moderati) hanno presentato rispettive interrogazioni, discusse congiuntamente, per evitare la chiusura del Giudice di Pace nel Comune di Marano e per individuare le risorse necessarie per garantire la presenza di tale presidio di legalità. Nella prima parte la mozione è stata approvata all’unanimità; il consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) ha presentato una mozione per la riapertura del reparto per la terapia del dolore presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale, Antonio Cardarelli, ovvero per l’apertura di tale reparto presso altri presidi ospedalieri dell’Asl Napoli 1, in quest’ultima parte essa è stata approvata.

Sanità

Approvati, infine, all’unanimità due ordini del giorno presentati dalla consigliera Bruna Fiola (Pd) sulla estensione del servizio di mensa alle strutture ospedaliere pediatriche e per l’istituzione di un fondo regionale per corsi di formazione per le donne vittime di violenza.