Campania protagonista all'assemblea regionale Anci Il messaggio del sindaco di Caserta Carlo Marino

Campania protagonista all'assemblea regionale Anci che quest’anno si è svolta nel sito Unesco del Belvedere di San Leucio.

Il sindaco di Caserta Carlo Marino rivolge un ringraziamento particolare ai tanti giovani amministratori locali che hanno partecipato all'assemblea regionale.

"Grazie alle istituzioni e alle forze di polizia presenti, ai delegati degli ordini professionali e alle organizzazioni sindacali presenti, ai tanti rappresentanti delle protezioni civili presenti, ai contributi video inviati dal Ministro Raffaele Fitto, dal Presidente di Anci Nazionale Antonio De Caro e dalla Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. Importante il contributo alla discussione dato nei saluti istituzionali dal Prefetto di Caserta, dal Presidente della Provincia di Caserta, dal Presidente della Camera di Commercio e dal Presidente di Confindustria Campania.

Un grazie per la presenza e per gli importanti interventi del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, degli Assessori Regionali presenti e dai tanti relatori che hanno aiutato a costruire una proposta del territorio per l’Assemblea Nazionale di Bergamo."

Marino riprende le parole dedicate dalla Cisl Campania

“L’invito ad andare oltre l'appartenenza politica è sembrato un invito forte e di grande visione. In primo luogo riteniamo necessario creare una intensa cooperazione tra i comuni della Campania che traguardi ad una successiva collaborazione tra tutti i comuni del sud Italia con il solo e unico scopo di creare sviluppo e stabilità economica e sociale per ogni cittadino. Anche sull’autonomia differenziata intendiamo richiamare l'importanza e il ruolo centrale che possono avere i comuni. Assicurare le stesse condizioni su sanità, istruzione, mobilità, assistenza e previdenza sono un diritto di ognuno e la differenza non può essere determinata dal territorio nel quale si vive”.