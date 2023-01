Turismo religioso in Campania: i cammini di San Michele tra fede e leggende Workshop di presentazione dell'affascinante progetto a Maddaloni in provincia di Caserta

Si svolgerà sabato 28 gennaio, alle ore 11.00, presso la Sala Iorio della biblioteca comunale a Maddaloni, il secondo evento di presentazione del progetto “I Cammini di San Michele: itinerari turistici del culto micaelico tra riti sacri e leggende pagane”, finanziato dalla Regione Campania con un costo totale che si avvicina ai 200 mila euro (il 41% è coperto dal capofila e da alcuni dei partner coinvolti).

Il progetto, posizionatosi 16simo su 50 progetti finanziati dalla Regione e su 101 progetti presentati in totale, è stato proposto dall’associazione “Nuova Dimensione”, in partenariato con i seguenti enti del Terzo Settore:

L’associazione turistica “Pro Loco Compsa” Aps di Conza della Campania, l’APS “Armando Vegliante”, l’Associazione “Info Irpinia” – Aps, la Pro Loco “Buccino-Volcei” – APS, l’Associazione Culturale “Gazania” – Aps, la Pro Loco Fiscianese – Aps, la Pro Loco “San Michele” – Città di Maddaloni APS, l’Aps “Vivi Fisciano”. Allo stesso tempo la proposta progettuale, promossa dagli uffici regionali in risposta ad un bando di finanziamento dell’autunno 2021, può vantare la collaborazione di prestigiosi Enti istituzionali: Parco Regionale del Partenio; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni; Comune di Contrada; Comune di Maddaloni; Comune di Valle dell’Angelo; Comune di Laurino.

“Siamo onorati – dichiara Marco Perrotti, Presidente di “Nuova Dimensione” Aps, capofila del progetto – di poter presentare il nostro lavoro anche nella città di Maddaloni che avrà un ruolo da protagonista nelle attività avendo tra i partner la Pro Loco “San Michele” e la collaborazione del Comune, entrambi sottoscrittori di specifici accordi. Senza dimenticare l’apporto che su tutto il territorio regionale daranno gli altri partner. Ancora una volta “Nuova Dimensione” persegue i suoi fini di attenzione ai giovani e alla loro inclusione sociale e lavorativa, attivando sinergie territoriali. Stavolta, però, siamo andati ben oltre i confini della provincia di Avellino, in cui da tempo abbiamo consolidato le nostre attività, e ci siamo allargati in gran parte del territorio regionale, mettendo insieme la provincia irpina, quella casertana e quella salernitana”.

L’obiettivo strategico progettuale è quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani talenti interessati ai temi dell’incoming turistico, sostenuti da un percorso di orientamento, comunicazione e consulenza orientativa, sviluppando e promuovendo il turismo sociale.

Destinatari saranno 30 giovani under 35, prioritariamente giovani Neet, residenti nei territori di riferimento.

Saranno, quindi, coinvolti trenta giovani che, guidati da esperti sia del culto micaelico che di sentieristica, tracceranno tre cammini, da Maddaloni a Fisciano, da Conza della Campania a Olevano sul Tusciano, da Pertosa a Caselle in Pittari, da proporre, appunto, come itinerari turistici nel contesto di un turismo esperienziale che va, via via, sempre più affermandosi.

Le progettiste, Maria Carmela Inverno ed Antonia Petrozzino, ideatrici dello studio, sottolineano all’unisono che la collaborazione professionale con l’associazione contradese da tempo si è consolidata e “Per il terzo anno consecutivo la Regione Campania ci finanzia un progetto di sviluppo territoriale legato al turismo esperienziale. Possiamo dire di essere stati degli apri-pista sul tema, tanto che il 2024 è stato dichiarato -, molto legato al tema dei Cammini”.

Le due professioniste spiegano ancora: “Il fulcro dell’idea ruota intorno alla fittissima rete dei cammini micaelici, pregna di testimonianze che si intrecciano ma ancora non adeguatamente strutturata. La proposta intende, quindi, incoraggiare i giovani a divenire interpreti e testimonial del proprio territorio dando loro la possibilità di lavorare in gruppi territoriali, nelle tre province coinvolte, Avellino, Salerno e Caserta, con il fine di mappare i luoghi di interesse legati al culto micaelico e sviluppare, attraverso un percorso di formazione e due rispettivamente di comunicazione e consulenza orientativa, e percorsi di fitwalking emozionale, un'offerta turistica fondata principalmente sui Cammini".

L’ambizioso progetto ha destato l’interesse istituzionale, tanto che in platea ci sarà un ricco parterre di ospiti importanti, rappresentanti politici della Regione Campania, come ad esempio il consigliere regionale Massimo Grimaldi, amministratori comunali, provinciali ed eurodeputati.

Il workshop, dal taglio molto tecnico, vedrà i seguenti interventi: Marco Perrotti - presidente associazione “Nuova Dimensione” Aps, Antonia Petrozzino - Project Manager con il ruolo di Coordinatore del Progetto e Presidente Pro Loco “Compsa” Aps, Maria Carmela Inverno - Project Manager con il ruolo di Responsabile di Progetto, Rosario D’Acunto - Presidente nazionale Assotes e Docente universitario. Aprirà i lavori Andrea De Filippo - sindaco di Maddaloni. Seguiranno i saluti dei partner coinvolti, mentre le conclusioni saranno affidate a Flora Frate, già deputata della Repubblica Italiana commissione XI lavoro pubblico e privato nella scorsa Legislatura.