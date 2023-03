Brucellosi, Muscarà: "Non fidatevi di nessuno, soprattutto dei politici" Nel mirino della consigliera regionale il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

Durante l’ultima manifestazione tenutasi a Caserta dagli allevatori con oltre 160 trattori, e poi a Castel Volturno da cittadini, associazioni e sindaci, è intervenuta in assemblea anche il consigliere Muscarà: “Sono in prima linea da anni per la difesa di un’eccellenza campana nel mondo che vogliono distruggere, quella delle nostre bufale casertane - dichiara il consigliere - in questi contesti voglio solo dire agli allevatori di non fidarsi di nessuno, soprattutto dei politici! All’interno dei palazzi, le battaglie si fanno sulle opportunità politiche estemporanee e non sulle problematiche reali. Un esempio? Il m55fiducie nel 2022 non firmò la richiesta di commissione d’inchiesta, quando governava e avrebbe potuto incidere moltissimo. Adesso che è all’opposizione si affanna a fingere di fare.

Nel maggio del 2022 le firme furono di pochi consiglieri dopo la mia ma nulla è successo; il resto del Consiglio ha preferito ignorare totalmente. In settimana presenteremo nuovamente lo stesso documento, nella (poca) speranza che qualcuno si aggreghi, De Luca è il primo a non volere questa commissione, ragion per cui tiene tutti fermi. Il piano di eradicazione di un contagio che colpisce Caserta ma ignora Salerno è, a distanza di anni fallito, ha solo prodotto una vera e propria mattanza. Gli allevatori non devono fidarsi di nessuno, sono ahimè, soli!” – conclude il consigliere.