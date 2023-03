Genio Civile Caserta: autorizzazioni arenate e cantieri al palo Il consigliere regionale Santangelo interroga il presidente De Luca

«L’edilizia e i professionisti che operano nel suo ambito non possono essere rallentati dal cattivo

funzionamento dell’ufficio del genio civile di Caserta. Non è immaginabile attendere un anno per il

rilascio di un’autorizzazione sismica che è indispensabile per l’inizio dei lavori di un cantiere.

E’ per questa ragione che ho investito direttamente il presidente De Luca con una circostanziata

interrogazione che sarà discussa in occasione del question time del prossimo 22 marzo.

Ho chiesto al presidente di dare maggiore peso alle commissioni sismiche comunali consentendo loro anche il rilascio di autorizzazioni per immobili tra i 10,5 e i 20 metri. In più ho chiesto al presidente di formare il personale del genio civile casertano in modo da renderlo al passo con le tecnologie e con i tempi per dare risposte più rapide a tecnici e imprese».

Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania. Sarà possibile assistere ai lavori del question time del 22 collegandosi sulla sua pagina facebook.