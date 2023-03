A che punto siamo con il massacro di bufale e aziende in Campania? Oggi la conferenza stampa del movimento

Si è tenuta, come previsto, nella serata di ieri, 30 marzo fra le ore 21 e le 23 la riunione del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative.

Al termine dell'incontro (che ha registrato l'allargamento del coordinamento unitario ad altre associazioni e movimenti), il coordinamento, dopo aver deciso le prossime iniziative ed aver valutato lo stato delle iniziative della regione Campania, ha unanimamente deciso l'agenda per le prossime settimane ed ha affidato al portavoce Gianni Fabbris il mandato di illustrare le posizioni assunte nella conferenza stampa online convocata nella giornata di oggi, 31 marzo.

La conferenza stampa, (inizialmente prevista in mattinata, è stata spostata alle ore 14.30 per motivi logistici e per permettere la partecipazione, insieme a Fabbris, dell'avvocato Francesco Di Tella (coordinatore del soccorso contadino) e di Salvatore Foglia (allevatore in rappresentanza dell'associazione di tutela allevamento bufala mediterranea) La conferenza stampa di oggi pomeriggio può essere seguita in diretta sulla pagina https://facebook.com/altragricoltura. La stampa può intervenire ponendo domande e richieste di chiarimento direttamente dalla chat online di fb o (prenotandosi via chat al numero 3466483882) intervenendo direttamente via streaming