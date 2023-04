Canali di bonifica e irrigazione: una grande risorsa in Campania Il consorzio di bonifica Volturno indice il 1° concorso fotografico

Il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno in collaborazione con la società fotografica casertana e nel quadro delle manifestazioni della settimana della bonifica e dell’irrigazione 2023, dedicata al tema “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale” organizza il I concorso fotografico “Un mondo nascosto nel paesaggio rurale: i canali di bonifica e irrigazione”- nella cornice neoclassica del Real Sito di Carditello in San Tammaro (Caserta), dove si terrà il 28 maggio 2023 la cerimonia di premiazione.

“La scelta di organizzare il concorso fotografico discende anche dalla volontà di valorizzare e dare continuità prospettica all’ingente patrimonio fotografico accumulato nel tempo dal Consorzio di Bonifica, che in 70 anni di storia ha descritto minutamente le trasformazioni della piana del Volturno, dei Regi Lagni e della Regia Agnena realizzate con la costruzione e messa in opera dei sistemi di canalizzazione - spiega Francesco Todisco, commissario dell’Ente di Bonifica – infatti abbineremo al Concorso anche una Mostra di Fotografie che sarà realizzata con le tante immagini custodite nell’archivio consortile: fotografie di lavoro che documentano con una precisione impressionante il profondo legame storico tra l’opera di bonifica e la crescita economica e sociale di Terra di Lavoro.”

Le fotografie che saranno prodotte per la partecipazione al Concorso dovranno avere come tema

generale i canali di bonifica e d’irrigazione nel contesto paesaggistico rurale nell’area di competenza del consorzio, quindi l’architettura delle opere idrauliche, gli impianti idrovori, i canali di bonifica e irrigazione, il paesaggio, la flora, la fauna, e più in generale, i beni comuni materiali e immateriali nonché le culture ambientali sottese.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti e gratuita. Ogni autore potrà partecipare con un

massimo di 2 foto (non firmate). Le foto dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale

jpg con risoluzione minima di 300 dpi e dimensione dell’immagine 30 x 40 cm.

Le immagini saranno giudicate da una giuria composta da 5 esperti. Durante la Serata di chiusura della Settimana della Bonifica – il 28 maggio 2023 - si procederà alla premiazione e alla mostra degli scatti presso il Real Sito di Carditello sito alla Via Carditello in San Tammaro - Caserta

Verranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione (bianco e nero, colore e foto tramite drone) con dei buoni acquisto in materiale fotografico, pubblicazioni e prodotti agroalimentari del territorio. Le foto vincitrici del concorso e una selezione di altre foto potranno essere esposte in una mostra in occasione della premiazione e/o altre manifestazioni. Le foto vincitrici potranno essere pubblicate su siti di fotografia e durante spettacoli di carattere culturale. Per maggiori informazioni sul concorso fotografico il regolamento integrale è visibile sul sito web del consorzio di bonifica