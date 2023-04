Casa di comunità, Santangelo: un passo decisivo, via libera al progetto Partono le procedure per la gara d’appalto

«Un ulteriore e decisivo passo è stato fatto verso la realizzazione della Casa di comunità in via Libertà a Maddaloni. L’Asl ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato dando mandato alla So.Re.Sa. di avviare le procedure di gara. Si tratta di un importante risultato per la nostra comunità che nasce dal lavoro sinergico fatto tra Regione, Asl e Comune di Maddaloni.

La Casa di Comunità consentirà di potenziare l’offerta sanitaria del nostro territorio garantendo un’assistenza di prossimità più efficace alle fasce deboli. Si tratta di un progetto che nasce nell’ambito del Pnrr e che premia la nostra capacità di progettazione e di lavoro di squadra».

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo.