Casertana-Sorrento 5-2: falchetti pronti per i playoff Costieri con l'obiettivo stagionale raggiunto da tempo, ma senza pass per la post-season

La Casertana supera il Sorrento con il finale di 5-2 e chiude al quarto posto il girone C di Serie C (quota 65 come il Taranto, ma falchetti avanti negli scontri diretti sulla squadra allenata da Capuano). Rossoblu lanciati verso i playoff, Sorrento salvo e anche senza pass per la post-season la stagione dei costieri è sicuramente positiva con la conferma in Serie C come obiettivo primario e centrato.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Casertana - Sorrento 5-2

Marcatori: 10' pt De Francesco (S), 11' pt, 38' pt Deli (C), 30' pt Montalto (C), 13' st Riccardi (S), 21' st Tavernelli (C), 47' st Carretta (C)

Casertana (4-2-3-1): Venturi; Celiento, Sciacca, Bacchetti, Anastasio; Damian, Deli (18' st Matese); Carretta, Curcio (37' st Taurino), Tavernelli (33' st Proietti); Montalto (37' st Rovaglia). All. Cangelosi. A disp. Marfella, Fabbri, Toscano, Soprano, Galletta, Casoli, Paglino, Calapai, Turchetta

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo (29' st D’Aniello) ; Blondett, Di Somma, Fusco, Loreto; La Monica (9' st Riccardi), De Francesco, Cuccurullo (29' st Palella); Vitale (40' st Petrone), Ravasio, Kolaj (9' st Martignago). All. Scotto (Maiuri squalificato). A disp. Albertazzi, Sorrentino, Vitiello, Morichelli, Colombini, Bonavolontà; Scala

Arbitro: Pezzopane

Ammoniti: Deli (C), Carretta (C), Sciacca (C)

Recupero: 2' pt, 5' st