Incidente sull’autostrada A1 a Cassino, tir si ribalta: muore un uomo Il sinistro si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio

Dalle 15:00 una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, e intervenuta sull'autostrada A1 al Km 686, tra il casello di San Vittore e Caianello in direzione Sud, per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autoarticolato che, per cause in corso di accertamento , finiva la sua corsa ribaltandosi in mezzo all'arteria stradale con il conducente incastrato tra le lamiere.

Immediatamente si interveniva per estrarre l'uomo con l'attrezzatura da taglio in dotazione. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui era il veicolo, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere il conducente, assicurandolo alle cure dei sanitari presenti sul posto che non potevano fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Cassino. Chiusa l'arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.