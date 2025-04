Giù dal terzo piano: Matteo muore a 17 anni, comunità sotto choc Il dramma ieri sera, inutili i soccorsi

E' morto Matteo C., il 17enne precipitato dal balcone di casa ieri sera. La tragedia si è consumata a Maddaloni, in provincia di Caserta. Il 17enne è caduto dal terzo piano di un palazzo. Immediato l'arrivo di due ambulanze ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.

Increduli, in preda alle lacrime, amici e parenti. Le forze dell’ordine proseguiranno con le indagini per fare luce su quanto accaduto, mentre la città si prepara a dare l’ultimo saluto a un ragazzo troppo giovane per lasciare questa terra.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Sono incredula, la mia vicinanza alla famiglia». E ancora: «Sentite condoglianze alla famiglia, era così giovane».