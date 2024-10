Controlli dei carabinieri nel Bosco, i ringraziamenti della Reggia di Caserta "Fondamentali le attività di controllo e salvaguardia del patrimonio"

La Reggia di Caserta esprime "la propria gratitudine al Nucleo carabinieri forestale per le molteplici attività di controllo effettuate nell'area del Bosco di San Silvestro". Comincia così la nota a firma del management del gioiello vanvitelliano.

"L'impegno quotidiano nella tutela del patrimonio naturale della Reggia di Caserta, sito Unesco e istituto del Ministero della Cultura, che proprio nei giorni scorsi ha portato alla denuncia di un uomo che si era abusivamente introdotto nell'area protetta dell'oasi del WWF, è un'opera fondamentale e di grandissimo valore per il Museo in quanto contribuisce alla salvaguardia e trasmissione di un'eredità comune. La Reggia di Caserta ringrazia tutte le istituzioni, la Prefettura, le forze dell'ordine e di sicurezza per la rete sinergica che cinge ogni giorno il Museo nello spirito di piena e assoluta collaborazione", conclude il comunicato.