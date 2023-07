Impianti pubblicitari abusivi sulla Domiziana, via alle attività di rimozione L'intervento congiunto di Anas e polizia stradale

Ha preso il via questa mattina un intervento di rimozione di impianti pubblicitari sprovvisti di autorizzazione, in corrispondenza della strada statale 7 Quater “Domitiana”, in provincia di Caserta.

Nel dettaglio, l’attività di Anas rientra nell’ambito della campagna antiabusivismo ed è stata avviata con il supporto della Polizia stradale di Cellole, nel territorio comunale di Sessa Aurunca e proseguirà nei prossimi mesi lungo l’asse stradale anche tra Mondragone e Cellole.

"Tale attività fa seguito ad una serie di precedenti verbalizzazioni e note sull’argomento da parte di Anas - si legge in una nota della società -. Lungo la statale “Domitiana” l’impegno di Anas per l’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura stradale è molteplice ed ha riguardato, tra gli altri, anche interventi di nuova pavimentazione stradale e rifacimento della relativa segnaletica per un investimento di oltre 4 milioni di euro (concluso la scorsa primavera); in progettazione, altresì, un intervento di installazione della barriera spartitraffico NDBA (National Dynamic Barrier Anas), per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a dotare la tratta stradale compresa tra il km 19,200 ed il km 26,200, a Mondragone, di un dispositivo di ultima generazione".