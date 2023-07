Santangelo: "Caserta, non può essere estromessa dall'alta capacità" Fiducioso il consigliere regionale: "De Luca al nostro fianco per la stazione di Caserta"

«Caserta non può essere estromessa dalla linea dell’alta velocità/alta capacità Napoli Bari: ne è convinto anche il presidente Vincenzo De Luca che, nel rispondere alla mia interrogazione, attraverso l’assessore Antonio Marchiello ha ribadito la volontà di Regione Campania di esercitare la sua funzione di indirizzo sulla vicenda in quanto non direttamente competente sulla materia.

La stazione di Caserta è strategica sul piano dello sviluppo economico della nostra Regione ed è fondamentale sul piano sociale per i tanti pendolari che, quotidianamente, si spostano verso Roma proprio partendo dal nostro capoluogo.

L’assessore Marchiello, che, tra l’altro ha seguito la vicenda anche da dirigente nel recente passato, ha sottolineato come sia ferma intenzione della giunta richiamare la funzione del tavolo tecnico istituito nel 2016 per fare in modo che nel tracciato dell’alta capacità non si penalizzi il nostro territorio, ma che anzi, se ne valorizzino le potenzialità, nell’ambito della realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la Campania».

Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania, nel rispondere all’interrogazione discussa al question time di oggi sulla necessità di inserire la stazione di Caserta nel tracciato della Napoli Bari.