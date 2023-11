Il centro commerciale Jambo uno sportello per assistenza alle vittine di reato Inaugurazione mercoledì 29 novembre alle ore 15:00 Trentola Ducenta in provincia sdi Caserta

Il centro commerciale Jambo1, bene confiscato alla criminalità organizzata, apre le porte al “terzo settore” e, caso unico in Italia, istituisce al suo interno uno sportello per fornire gratuitamente assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio – economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla normativa comunitaria e internazionale in materia.

Lo fa grazie alla collaborazione dell’associazione di promozione sociale Diësis Aps e Rete Dafne Napoli. Le vittime saranno accolte da operatori specializzati all’interno del Centro Commerciale, in un apposito ufficio al secondo piano, dove sarà garantita ad ognuno la massima privacy.

Evento straordinario e inedito

“E’ una iniziativa fuori dal comune per un centro commerciale - ha dichiarato l’amministratore giudiziario del centro commerciale Jambo1 Luigi Moscato - ma in un momento dove i servizi ai cittadini appaiono sempre più distanti, soprattutto in un territorio come il nostro, ci è sembrato giusto offrire gratuitamente un luogo e uno spazio di parola e di ascolto, dedicato e professionale, a tutti coloro che si sentono e/o sono vittime di un reato, indipendentemente dal fatto che essi abbiano presentato una denuncia o che esista un procedimento giudiziario”.

La presentazione dell'iniziativa

Conferenza Stampa di presentazione ed inaugurazione dello sportello avranno luogo mercoledì 29 novembre ore 15, presso il centro commerciale Jambo1 strada provinciale Trentola Parete, Trentola Ducenta in provincia sdi Caserta.