Impianto fotovoltaico in galleria, chiusura strada: ecco dove e quando La comunicazione da parte di Anas

Per l’ultimazione delle attività relative alla installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della galleria ‘Parco della Reggia’, esclusivamente per questa notte (5-6 dicembre) e per la prossima (6-7 dicembre) – tra le ore 21.30 e le ore 6.00 del giorno successivo – si rende necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra gli svincoli di ‘San Leucio’ e ‘Caserta Ospedale’ (tra il km 8,700 ed il km 10,500). La circolazione sia leggera che pesante verrà deviata con indicazioni in loco, lungo percorsi alternativi già adottati in precedenza.