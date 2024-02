Lumache giganti vive nel bagaglio: "Per me sono cibo". Sequestrate Un nigeriano fermato a Capodichino: valigia piena di chiocciole giganti di terra

Trasportava lumache giganti vive nel bagaglio personale il cittadino nigeriano proveniente dal Benin via Istanbul e residente nella provincia di Caserta , sottoposto a controllo nell'aeroporto di Capodichino, a Napoli, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le numerose chiocciole giganti di terra, prive di qualsiasi etichetta e documentazione sanitaria accompagnatoria, sono sequestrate dallo stato. Il passeggero, alle domande de funzionari doganali, finalizzate ad accertare l'origine e la provenienza delle lumache in argomento, ha risposto di averle acquistato nel proprio Paese di origine in quanto alimento commestibile.