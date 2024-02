Caserta: Rise Up contro la violenza di genere Un impegno condiviso alla cogestione dei Salesiani Don Bosco

L'Istituto Salesiani Don Bosco di Caserta ha ospitato un evento di grande rilievo, che ha visto la partecipazione delle associazioni Rise Up, VOCE, dei rappresentanti del Forum dei Giovani della Città di Caserta, il comando di Caserta della Guardia di Finanza e della Tce Terapy Center di Elpidio Cecere.

L'evento della Cogestione è, da anni per il Don Bosco, un momento di riflessione su cultura, sport, formazione e divertimento, ha offerto a Rise Up, rappresentata da Maria Corvino e Valeria Ambrosanio il primo giorno, e da Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti il secondo, l'opportunità di interagire direttamente con gli studenti su temi di stretta attualità e grande impatto sociale, come la lotta contro la violenza di genere.



L'iniziativa ha evidenziato l'importanza di un lavoro congiunto per contrastare un fenomeno tanto diffuso quanto dannoso. La scuola è stata riconosciuta come ambiente privilegiato per promuovere il cambiamento, educando le giovani generazioni al rispetto reciproco e all'uguaglianza di genere.



Durante l'evento, sono stati presentati esempi concreti tratti dall'esperienza professionale dei relatori, supportati da dati statistici e ricerche che hanno sottolineato l'urgenza di agire. Sono stati inoltre suggeriti approcci per l'implementazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle istituzioni scolastiche.



Una particolare attenzione è stata data a come gli studenti possano diventare attori attivi nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni, docenti, famiglie, associazioni e studenti stessi.



Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Direttore Don Antonio D’Angelo, ai Vicepresidi Piergiorgio Carusone e Costanza Signorelli per aver reso possibile l'evento. Un plauso va anche ai rappresentanti di istituto Gaetano Montuori, Giorgia Maddaloni e Giovanni Maiello per l'organizzazione impeccabile, che ha riflettuto lo spirito imprenditoriale, considerato una delle competenze chiave europee.



L'iniziativa ha riscontrato un grande interesse e partecipazione, confermando come l'educazione e il dialogo siano strumenti fondamentali per costruire una società più giusta e sicura per tutti. La lotta contro la violenza di genere, attraverso momenti come questi, diventa un impegno condiviso che rafforza la comunità e ne guida i passi verso un futuro libero dalla discriminazione e dalla violenza.