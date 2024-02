Caserta aspetta Mattarella, intanto Vanvitelli diventa cittadino "benemerito" L'iniziativa del Comune per rendere omaggio al grande architetto che progettò la Reggia

La giunta comunale di Caserta ha approvato una delibera con la quale è stata conferita la cittadinanza benemerita alla memoria a Luigi Vanvitelli, in segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti del geniale architetto, il padre della Reggia. La delibera spiega che il riconoscimento è destinato “al progettista eccelso della Reggia casertana e dell’Acquedotto Carolino, per la straordinaria statura di uomo, di architetto e di ingegnere che ha reso la nostra terra celebrata in tutto il mondo, quale segno di imperitura e devota gratitudine della città di Caserta”.

Dopo l’approvazione in Giunta del provvedimento, in una fase successiva sarà consegnata simbolicamente una pergamena che attesti l’iscrizione tra la popolazione della città al presidente della Storia Patria, che ne curerà la custodia e la conservazione. Inoltre, Luigi Vanvitelli sarà poi iscritto nell’apposito albo dei cittadini benemeriti del Comune di Caserta.

"Il conferimento della cittadinanza benemerita a Vanvitelli si inserisce nell’ambito del 250esimo anniversario della sua morte. In questo contesto, il Comune di Caserta ha ritenuto doveroso concretizzare e rendere solenne il forte legame che si era instaurato tra Luigi Vanvitelli e la città nel corso dei lunghi periodi del suo soggiorno, in virtù della tenacia e della caparbietà di voler seguire personalmente l’esecuzione dei lavori di costruzione della Reggia", si legge in una nota di palazzo di città.

“È un atto dal grande valore simbolico – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – che sottolinea la gratitudine dell’intera comunità casertana nei confronti di questo immenso genio, a cui noi casertani dobbiamo tutto. Vanvitelli, infatti, non è solo il padre di quello straordinario capolavoro che è la Reggia, il Palazzo Reale più bello del mondo, ma è colui che di fatto ha dato inizio alla costruzione di quella che è la moderna città di Caserta. Abbiamo sentito il dovere, in corrispondenza del 250esimo anniversario della sua morte, di rendere omaggio a una figura che ha scritto pagine fondamentali della nostra storia e la cui arte ancora oggi sopravvive grazie allo splendore delle sue opere”.

Intanto, la Reggia e la città si preparano alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che giovedì sarà alla Reggia (dove inaugurerà l'ala ovest di Palazzo Reale) e poi visiterà la chiesa di San Francesco da Paola, che ospita le spoglie di Vanvitelli. Una doppia tappa che, di fatto, chiude il ricco calendario delle celebrazioni del grande architetto a 250 anni dalla morte.