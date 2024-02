Ospedale di Maddaloni, Santangelo: cronoprogramma rispettato, torna l’ortopedia E da lunedì ulteriore accelerata per i lavori del pronto soccorso

"Ancora un altro punto del cronoprogramma fissato con il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti e il sindaco Andrea De Filippo è stato rispettato: all’ospedale di Maddaloni, infatti, sono ripresi gli interventi di ortopedia.

Stamani dopo un lungo percorso organizzativo sono stati effettuati dal case manager Mario D'Addiego e dal direttore del dipartimento chirurgico Bruno Di Maggio interventi nell’ambito del Pacc (percorsi ambulatoriali complessi e coordinati). Tali interventi saranno replicati ogni giovedì."

Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

"Questo non è l’unico impegno che è stato rispettato: da lunedì 4 marzo, infatti, sarà impressa un’ulteriore accelerata ai lavori del nuovo pronto soccorso per il quale siamo riusciti ad ottenere investimenti per oltre 7 milioni di euro. Così come ho sempre detto l’ospedale tornerà centrale nel piano dell’offerta sanitaria provinciale e regionale. Chiaramente vigileremo affinché anche i passaggi successivi del cronoprogramma saranno rispettati".