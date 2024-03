Urbanistica: via libera al disegno di legge in Campania Santangelo: è il risultato di un confronto costruttivo conil territorio e va nella direzione giusta

"Il disegno di legge approvato in IV commissione sulle modifiche alla legge regionale sull’urbanistica rappresenta un importante passo in avanti per i processi di pianificazione del nostro territorio.

Arriva dopo un attento lavoro in commissione che ha visto un confronto produttivo con le forze politiche, l’assessore regionale Discepolo, ma, soprattutto con le associazioni di categoria.

Il disegno recepisce e fa suoi circa quattrocento tra emendamenti e osservazioni che hanno permesso

di consegnare alle amministrazioni della Campania una legge che va nel verso della semplificazione

e della tutela ambientale grazie a misure pensate per evitare nuovo consumo di suolo».

A commentare l’approvazione della nuova legge regionale è Vincenzo Santangelo, consigliere del

gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.