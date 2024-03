Oggi è la giornata mondiale dell'acqua: evento clou a Caserta con Bonavitacola "La risorsa idrica sostenibile: soluzioni e strategie"

L’acqua come fonte di vita e di benessere. L’acqua come strumento per la promozione della pace. L’acqua come risorsa da valorizzare e tutelare con azioni concrete che l’Ente Idrico Campano ha messo in campo per costruire un avvenire migliore per le future generazioni e per l’ambiente che ci circonda.

Il convegno incentrato sul tema "La risorsa idrica sostenibile: soluzioni e strategie", nella splendida cornice della Sala Romanelli della Reggia di Caserta, è l’iniziativa con cui l’Ente Idrico Campano ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, fornendo un’occasione importante di confronto e riflessione sulle sfide legate alla gestione responsabile dell'acqua e sulla promozione di azioni concrete per la sostenibilità della risorsa idrica.

L’evento rientra all’interno delle iniziative di valorizzazione partecipata con la Reggia di Caserta, diretta da Tiziana Maffei, per la fruizione culturale e la valorizzazione del patrimonio, con particolare riferimento all’Acquedotto Carolino, la straordinaria opera d’ingegneria idraulica progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli, a conclusione dell'anno delle “Celebrazioni Vanvitelliane” per il 250° anniversario della sua morte.

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 è incentrata sull'uso strategico dell'acqua quale catalizzatore per la promozione della pace. La risorsa idrica infatti rappresenta un elemento chiave non solo per il contrasto alla povertà, ma anche per la pace e l’equità sociale: con la crescita demografica, lo sviluppo economico e urbano, l’inquinamento e il cambiamento climatico, questa risorsa è esposta a una pressione sempre maggiore. Problemi legati all’accesso all’acqua sono ormai fonte di conflitti in molte regioni del mondo. Quando le riserve idriche scarseggiano, la siccità imperversa o l’accesso all’acqua è impedito da scontri armati, le tensioni rischiano di diventare ancora più forti. In tal senso, Campania rappresenta da sempre un punto di riferimento ineludibile per promuovere una gestione virtuosa dell’acqua che ha svolto un ruolo decisivo nella storia millenaria di questa terra ricca di fiumi, di ruscelli, di fonti e di sorgenti.

Questo territorio si distingue per la consapevolezza della fondamentale importanza dell’acqua per la vita e lo sviluppo. La Giornata Mondiale dell'Acqua del 2024 si configura pertanto come l'occasione perfetta per celebrare la Campania e il suo straordinario patrimonio idrico, in linea con la tematica scelta dalle Nazioni Unite.

Ad impreziosire il convegno, la partecipazione di Istituzioni, professionisti ed esperti del settore. I coordinatori dei 7 Ambiti distrettuali dell’Ente Idrico Campano hanno illustrato i progetti e le attività in corso sui territori di competenza, evidenziando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e territorio per la salvaguardia della risorsa idrica. Il direttore dell’Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello, ha sottolineato l’ampia e articolata attività messa in campo per garantire l’efficienza e la qualità del Servizio Idrico Integrato. Il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, ha descritto nel dettaglio strategie, progetti, iniziative, risorse economiche intercettate e i numerosi interventi in corso per la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica. In conclusione, il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha testimoniato l’impegno costante e quotidiano per il risanamento ambientale con azioni e strategie condivise tra Ente Idrico Campano e Regione Campania.

L’Ente Idrico Campano è beneficiario di 110 milioni di euro per 32 interventi nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Campania e il Commissario Unico Regionale per la Depurazione e ha intercettato risorse per oltre 177 milioni di euro per interventi mirati alla riduzione delle perdite idriche, a cui si aggiungeranno ulteriori 80 milioni di euro per interventi già ammessi a finanziamento e in attesa soltanto del decreto di assegnazione.

Sono 19, inoltre, le proposte progettuali candidate con delibera n. 48 del 23-10-2023 per il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, con progetti per oltre 1 miliardo di euro. Sono in corso, poi, gli interventi del programma “Energie per il Sarno” con risorse per 250 milioni di euro e ambiziosi traguardi di risanamento ambientale, che è possibile monitorare in tempo reale sul portale energieperilsarno.it: il piano prevede l’eliminazione di 113 scarichi in ambiente, al fine di assicurare entro il 2025 il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno e il recupero di tutto il litorale del golfo di Napoli. Sono 12 gli interventi, per complessivi 59 milioni di euro, per i quali invece si attende lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione, con particolare riferimento alla ristrutturazione delle reti idriche e al potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.

L’evento presso la Reggia di Caserta ha rappresentato anche l’occasione per premiare i vincitori del Festival canoro Note d’Acqua, il contest idromusicale con gli studenti degli Istituti Scolastici di II grado della Campania, che hanno composto e interpretato brani incentrati sul tema dell’acqua: un’iniziativa che rientra nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico per la Campania, con l’intento condiviso di sensibilizzare i giovani riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell’ambiente.

“Il successo di questo evento testimonia l'impegno e la determinazione di tutti coloro che si adoperano per la tutela dell'acqua e dell'ambiente e conferma l'importanza di promuovere una gestione responsabile della risorsa idrica, fonte di vita, per garantire un futuro migliore per le generazioni future. - sottolinea Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano - Il lavoro messo in campo dall’Ente Idrico Campano va nella direzione non solo di valorizzare e tutelare la risorsa idrica, ma anche di coinvolgere attivamente i cittadini rendendoli protagonisti del percorso virtuoso che, in piena e totale sinergia con la Regione Campania, continuiamo a portare avanti per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori”.