Sciopero e referendum: da Caserta parte la mobilitazione della Cgil in Campania Monito del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci

"Oggi in Campania partiamo con un percorso di assemblee generali allargate alle categorie di tutte le Camere del Lavoro. Abbiamo due mesi di attività tra manifestazioni e preparazione dei referendum. C'è un quadro politico in cui il governo sta andando avanti a colpi di fiducia facendo propaganda e legiferando con lo strumento della delega su temi importanti come il fisco e il lavoro. Non si parla più nel dibattito politico di salario minimo e di rappresentanza nel mondo del lavoro, anche nell'opposizione che in questo momento è in affanno a trovare un equilibrio".

Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'assemblea generale delle categorie e della Camera del Lavoro di Caserta alla presenza della segretaria confederale Cgil nazionale, Daniela Barbaresi.

Il sindacato si prepara a due mesi intensi, una primavera calda di scioperi e mobilitazioni che si concluderanno proprio a Napoli, il prossimo 25 maggio, con una manifestazione nazionale contro autonomia differenziata e premierato, difesa della Costituzione. Si parte l'11 aprile con lo sciopero di 4 ore dei settori privati e di 8 ore nell'edilizia insieme alla Uil, che in Campania si articolerà con presidi territoriali nei cinque capoluoghi di provincia. "In Campania - ha ricordato Ricci - ci sono già stati 26 morti sul lavoro, la metà di quelli registrati in Italia. Di fronte a questa strage, questa patente a punti è un mercimonio della vita di lavoratrici e lavoratori: non si può barattare la vita umana con dei corsi di formazione".

Il 20 aprile poi a Roma ci sarà la manifestazione nazionale su salute e sicurezza, per un fisco equo, per i salari, sanità.

Un tema, quest'ultimo, su cui ha ricordato il segretario generale "la Regione Campania non solo non ha un assessore alla Sanità, ma decide tutto da sola senza alcuna interlocuzione con le organizzazioni sindacali su questioni importanti per i cittadini come la medicina territoriale, dove le risorse sono sempre più insufficienti anche alla luce del blocco dei fondi oltre a quelli dello sviluppo e coesione. Stiamo parlando di miliardi di euro. Il Governo deve sbloccare questa partita".

Il sindacato sarà mobilitato in Campania per la raccolta firme a sostegno dei 4 quesiti referendari che la Cgil ha proposto su precarietà, appalti e licenziamenti.

"Avremo 90 giorni di tempo per raccogliere 500mila firme necessarie per la presentazione dei quesiti alla Corte Costituzionale. Saremo mobilitati nei luoghi di lavoro, con i gazebo, con iniziative pubbliche per spiegare a cittadini e cittadine le ragioni che ci hanno portato ad intraprendere questa strada. La coincidenza con la campagna elettorale per le Europee sarà - ha concluso Ricci - un'occasione positiva per promuovere i nostri quesiti nel dibattito politico".