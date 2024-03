Vertenza allevatori nel casertano, Fabbris: "Riparte la mobilitazione" L’allevatore della Cia chiede conto alla Regione del fallimento del Piano

Guido Coppola, allevatore e presidente provinciale della Cia di Caserta chiede conto durante una iniziativa pubblica dei numeri negativi che certificano il sostanziale fallimento del Piano di eradicazione della Regione Campania: 20 nuovi focolai a marzo 2024 mentre la Regione continua ad emanare circolari astruse e senza cognizione dei problemi veri. Coppola chiede alla Regione risposte.

L’assessore Caputo presente non risponde. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca si esibisce in un vergognoso spettacolino da avanspettacolo nell’evidente tentativo di buttarla in caciara dando la colpa del suo fallimento ad altri (Il Governo e il Coordinamento Salviamo le Bufale).

Niente di nuovo, solita ammuina dietro cui in realtà si nasconde l’estrema debolezza del Presidente della Regione Campania che, nonostante abbia incaricato un ex generale dei Carabinieri in pensione di risolvergli le rogne non sa e non può spiegare il fallimento. Gianni Fabbris, con una sua nota, interviene a commento le frasi del Presidente della Regione Campania chiamando alla responsabilità tutta la politica.

"Se il teatrino del Governatore della Regione nasconde la sua debolezza, è tutta la politica, a cominciare dal Governo Nazionale a dover rispondere e a dover cambiare passo. “La società e gli allevatori sono molto più avanti, Non c’è più alcun motivo perché il Governo Nazionale non dia seguito agli impegni di nominare il Commissario Nazionale ed ogni giorno che passa la politica assume la responsabilità degli effetti disastrosi dei suoi ritardi sulle aziende e il territorio."

Fabbris annuncia a nome del Coordinamento degli allevatori che già dalla prossima settimana riparte la mobilitazione: se qualcuno pensa di fare una campagna elettorale per le Europee senza dare risposte agli allevatori e al territorio, sarà presto smentito”