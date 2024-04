Caserta, restyling di Via Tenga a Briano: ecco i nuovi stalli di sosta L'obiettivo è migliorare la viabilità e la sicurezza nella zona

È in atto una risistemazione complessiva in Via Tenga a Briano. È già stato effettuato un allargamento della carreggiata e sono stati realizzati nuovi stalli di sosta, con l’obiettivo di gestire in maniera ottimale l’attività di parcheggio nell’intera area, recependo le istanze sia dei cittadini-residenti che dei commercianti. In particolare, nuovi stalli blu sono stati creati sul lato destro (per chi proviene da Sala), in prossimità dell’ingresso del liceo artistico “San Leucio”, dove prima vigeva il divieto di sosta. Sono stati creati anche degli stalli rosa, riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori di bambini di età non superiore ai due anni, e degli spazi dedicati nei pressi della farmacia. Altre aree destinate al parcheggio sono presenti anche sul lato destro della carreggiata, per i veicoli che sono diretti verso la frazione di Sala.

Tutte le opere si aggiungono a quanto previsto dalle azioni inserite nel PN Metro Plus. Tra le altre cose, nasceranno nuovi percorsi veicolari e pedonali nella zona del Belvedere di San Leucio, con un vasto programma di abbattimento delle barriere architettoniche.

“Tutti questi interventi – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla mobilità, Emiliano Casale – sono stati realizzati soprattutto per venire incontro alle esigenze dei commercianti, che ci avevano più volte rappresentato la necessità di garantire maggiori spazi dedicati al parcheggio dei clienti. Contestualmente, stiamo svolgendo una complessiva riorganizzazione dell’area di Via Tenga, per consentire una circolazione più ordinata”.

“Si tratta – ha aggiunto il consigliere comunale delegato di zona, Donato Tenga – di un’importante azione per favorire i cittadini e i commercianti. Abbiamo accolto le richieste che provenivano dagli esercenti, dai residenti e anche dal personale del Liceo Artistico, apportando questi importanti cambiamenti che saranno utili a tutta la zona. Stiamo dedicando molte energie alla mobilità in questa zona. Dopo l’installazione della Ztl in Via Planelli e in Via Vaccheria, ora siamo intervenuti sui parcheggi. L’Amministrazione sta puntando con decisione sullo sviluppo e sulla tutela dei quartieri storici della città e del loro straordinario patrimonio artistico-culturale”.