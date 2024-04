Coordinamento agricoltori e pescatori: inziative e richieste al governo 99 giorni per salvare l'agricoltura e la pesca e riaprire la speranza

Domani, martedi mattina 16 aprile 2024 alle ore 12, i portavoce del coordinamento agricoltori e pescatori Italiani presentano in una conferenza stampa online i primi dieci giorni della campagna dei "99 giorni per salvare l'agricoltura e la pesca e riaprire la speranza."

Durante la conferenza stampa verranno illustrate le richieste al governo nazionale ed in particolare la proposta al sottosegretario all’agricoltura La Pietra di convocare il tavolo di confronto per discutere le proposte degli agricoltori e dei pescatori che, dopo e in continuità con le iniziative che da gennaio hanno animato le manifestazioni contro la crisi in tutta Italia, si sono organizzati nel coordinamento unitario dando vita alla campagna di iniziative che proseguirà per i prossimi tre mesi prima di ritrovarsi in un evento conclusivo e decidere le ulteriori attività.

Dopo 40 giorni di lavoro che hanno definito il percorso e le proposte unitarie e dopo che la campagna si è avviata con la sottoscrizione del documento fondativo il 5 aprile, ora le attività entrano nel vivo.

Sette saranno gli eventi nazionali fino al 13 di luglio con iniziative nei territori per sette temi e obiettivi che il movimento propone alla politica ed al Paese come terreno di confronto e di lavoro per “riconquistare la speranza ad un lavoro ed una vita degna per chi lavora la terra e nel mare, le comunità e i cittadini che fruiscono del cibo e del territorio.

Le iniziative entrano nel vivo già da questa sera 15 aprile con la prima trasmissione di un ciclo serale gestito in diretta streaming da Iafue PerlaTerra (la web/radio Tv dell’Alleanza sociale per la sovranità alimentare) che proporranno il diario quotidiano delle iniziative (tutte le sere dalle ore 21 in diretta streaming sulle pagine social facebook/altragricoltura e youtube/iafueperlaterra).

Proseguono domattina con la conferenza stampa di presentazione dei primi dieci giorni e avranno un primo passaggio di significato molto forte il 17 aprile con l’adesione del coordinamento alle iniziative internazionali della giornata mondiale delle lotte contadine, che per gli agricoltori e i pescatori italiani sarà occasione per consolidare e rilanciare i legami con le realtà sociali di tutto il mondo in mobilitazione contro la crisi agricola e rurale imposta dalle multinazionali.