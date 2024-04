Caserta: scorrimento graduatoria operatori socio sanitari Consigliera Muscarà: "Inviate finalmente pec, De Luca mantenga la promessa"

"Una notizia che mi riempie veramente il cuore di gioia, quella che arriva dalla Azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a proposito dei lavoratori idonei alla graduatoria degli Oss - ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà, in una nota -. Ho saputo finalmente che l’Azienda Sant’Anna e San Sebastiano ha inviato 30 Pec in riferimento alla graduatoria degli operatori sociosanitari, e questa è una notizia sperata, voluta e cercata che mi soddisfa come donna delle istituzioni.

Quando ho incontrato le donne e gli uomini che fanno parte di questa graduatoria ho voluto fortemente fare mia la loro istanza, per questo qualche settimana fa ho presentato un’interrogazione in Giunta proprio su questi temi.

Mi auguro che il presidente De Luca, mantenga l’impegno come promesso in una delle sue dirette, rispetto alla collocazione di tutti gli idonei delle graduatorie vigenti in Campania” - conclude Muscarà.