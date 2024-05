"Idonei concorso pubblico azienda Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" Muscarà: "Finalmente le proteste hanno avuto i loro frutti"

“Spesso fare vera opposizione vuol dire sicuramente lavorare il triplo, ma quando si raggiungono dei risultati le soddisfazioni sono doppie – ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà -. Dopo aver appreso la notizia che l’Azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a proposito dei lavoratori idonei alla graduatoria del concorso pubblico n. 240 del 25/09/2020, pubblicata sul sito dell’Aorn, aveva inviato loro 30 pec in riferimento alla graduatoria, ho ricevuto non solo la risposta ufficiale da parte dell’azienda in risposta alla mia interrogazione, ma anche i messaggi di ringraziamento del Comitato “Noi, non scadiamo” e del segretario regionale del Nursind-Cgs Antonio Eliseo. Ma è grazie alla loro determinazione che hanno raggiunto il risultato sperato, e di questo ne sono felicissima come donna delle istituzioni. Quando ho incontrato le donne e gli uomini che fanno parte di questa graduatoria ho voluto fortemente fare mia la loro istanza” - conclude Muscarà.