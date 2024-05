Caserta, politica a lutto per la morte della consigliera comunale Dello Buono Lascia il marito e tre figli. Il sindaco Marino: "Ci mancherà tantissimo"

La città di Caserta piange la scomparsa della consigliera comunale Daniela Dello Buono.

"Profondamente legata alla propria comunità, è stata un’amministratrice attenta e sempre impegnata al servizio della città. Lascia il marito e tre figli", l'omaggio dell'assise locale.

“Hai lottato fino in fondo, a testa alta, - ha dichiarato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - come hai sempre fatto. Sei stata con noi per il bene della città, in ogni momento, anche quando in consiglio comunale non riuscivi più a essere presente. Ti abbiamo sempre sentita vicina, sei stata parte integrante del nostro gruppo, dando un contributo importante all’amministrazione e alla città. Mi mancherà la mia grande amica Daniela Dello Buono, che lascia un vuoto incolmabile nella mia vita e in quella di tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene. Un abbraccio fortissimo a Nicola, ai suoi figli, ai quali mi stringo in questo terribile momento di dolore. Ti voglio bene, Daniela. Che la terra ti sia lieve”, il commosso ricordo della fascia tricolore casertana.