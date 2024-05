Settimana della bonifica e dell'irrigazione 2024: "L'acqua ci nutre e dà la vita Unico punto di forza nello sviluppo dell’economia della Piana del Basso Volturno

“Irrigazione collettiva: unico punto di forza nello sviluppo dell’economia della Piana del Basso Volturno. Innovazione e Criticità” è questo il tema del convegno organizzato dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per la “Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2024” che si terrà domani, 24 maggio 2024 nel real sito borbonico di Carditello a San Tammaro in provincia di Caserta.

Il programma prevede importanti step di approfondimento rispetto alla mission del Consorzio nel comparto irriguo, di particolare rilievo quest’anno, visto il tema scelto dall’Anbi per la settimana della bonifica: “L’acqua di nutre e dà la vita”.

L’avvio dei lavori è affidato a Lucia Pignata, responsabile dell’Ufficio legale del Consorzio Volturno, che poi procederà alla moderazione dei lavori. Si inizia alle ore 10, con la proiezione di un filmato che illustrerà le opere irrigue e di difesa idraulica del Consorzio di Bonifica Volturno attualmente già a disposizione dell’utenza e del territorio.

Alle ore 10:30 è in programma il primo intervento del primo panel di lavoro, affidato a Camillo Mastracchio, direttore generale del Consorzio dal tema: “Infrastrutture irrigue e interventi in corso di esecuzione”.

Nella relazione del direttore – durante la quale sarà compiutamente illustrata la consistenza delle opere irrigue presenti e attive sul territorio – si darà atto in particolare degli investimenti in corso: il consorzio generale di Bonifica del Volturno si prepara ad ampliare le aree servite dall’irrigazione ed a migliorare il comparto irriguo dotandosi di strumentazioni per l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa acqua, con investimenti programmati per 74,7 milioni di euro, pari ad oltre il 50% del valore degli investimenti programmati nei prossimi anni.

A seguire Antonio Ferraiuolo, responsabile del settore agrario del Consorzio Volturno interverrà su “Irrigazione collettiva, innovazione e criticità”.

Ferraiuolo, ricordando le sempre più pressanti esigenze di disponibilità irrigua degli agricoltori, legate al mutamento climatico in atto ed ai cambiamenti intervenuti nell’indirizzo agrario delle aziende, illustrerà i nuovi sistemi di risparmio idrico dei quali il Consorzio va dotandosi, al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa.

“Il beneficio di disponibilità irrigue: aspetti giuridici e orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione” è invece il titolo dell’intervento dell’avvocato Michele Lisanti, avvocato cassazionista esperto di diritto tributario.

Illustrerà una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ampiamente riconosciuto la legittimità di tale contributo in capo al Consorzio di Bonifica Volturno.

Alle 11:30 prende l’avvio il secondo panel di lavoro con la relazione di Vito Busillo, in qualità di presidente del Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, che parlerà sul tema “La certificazione di un territorio irriguo: aspetti strategici” intervento dedicato all’applicazione sul territorio consortile del protocollo di irrigazione sostenibile dell’Anbi “Goccia Verde”.

Il presidente Busillo illustrerà nel dettaglio l’utilizzo del sistema di certificazione Anbi e i possibili benefici che ne derivano per gli agricoltori ed il Consorzio, Seguiranno sul tema gli interventi delle organizzazioni agricole e gli imprenditori locali.

Alle 12:30 sarà pubblicamente sottoscritto il Protocollo Operativo per il Monitoraggio della rete Idrografica del Comprensorio di Bonifica del Basso Volturno” tra il Consorzio di Bonifica Volturno e le Associazioni Ambientali.