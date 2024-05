Completamento infrastrutture fondamentali per lo sviluppo, il convegno Filt Cgil Venerdì a Caserta presente il Segretario generale nazionale Malorgio

“Infrastrutture e trasporti, opportunità di sviluppo per Caserta e la sua provincia. Questo il titolo del convegno organizzato per venerdì prossimo, 31 maggio alle 9 presso Grand Hotel Vanvitelli, dalla Filt Cgil Caserta e la Filt Cgil Campania con l'obiettivo di evidenziare le opportunità di sviluppo che si possono generare dal completamento di importanti infrastrutture come il raddoppio della Telesina, la realizzazione della Caserta Benevento, il casello autostrade di Maddaloni o come la realizzazione del terminal bus a Caserta, passando per lo sviluppo strutturale dell'Interporto Sud Europa.

Alla discussione sarà presente il Segretario generale nazionale Stefano Malorgio che sarà accolto da Tommaso Pascarella Segretario Generale Filt Cgil Caserta.

La Filt Cgil ritiene “un fondamentale volano di sviluppo occupazionale ed un opportunità di crescita economica per tutta la provincia, il completamento e realizzazione di tali opere che tra l'altro renderebbero sostenibile e sicura la mobilità”.