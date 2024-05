Caserta, Tommaso De Simone confermato presidente della Camera di commercio Il sindaco Carlo Marino: una buona notizia per la nostra comunità

Continuità alla Camera di Commercio di Caserta, con la conferma di Tommaso De Simone alla guida. "La sua rielezione a presidente è una buona notizia per il nostro territorio. Si tratta di un riconoscimento all’ottimo lavoro portato avanti in questi anni e che, ne sono certo, proseguirà in futuro. De Simone è una risorsa importante per la nostra comunità e il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo della provincia di Caserta": a dichiararlo è il sindaco Carlo Marino.

“All’amico Tommaso – ha proseguito il primo cittadino – vanno le mie sincere congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro. Assicuro, come ho sempre fatto, la massima collaborazione dell’amministrazione comunale per mettere in campo tutte le strategie e i progetti utili a favorire la crescita della nostra terra”.