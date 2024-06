Linea dura a Caserta: museruola obbligatoria per cani di grossa taglia Il provvedimento in vigore in tutte le aree pubbliche

Il Comune di Caserta ha emanato un’ordinanza riguardante la gestione dei cani in aree pubbliche. Tutti i proprietari, possessori o detentori di cani, anche temporaneamente, devono assicurarsi di non lasciare gli animali liberi nelle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini senza guinzaglio. I cani di grossa taglia devono essere muniti anche di museruola.

È obbligatorio evitare che i cani facciano i propri bisogni sui prati e nei giardini pubblici. In caso di deiezioni, è necessario pulire immediatamente per mantenere l’igiene e il decoro della città. Inoltre, i proprietari devono prevenire che i cani sporchino beni pubblici e privati, come muri e mezzi parcheggiati in strada.

Queste regole non si applicano ai non vedenti con cani guida e alle persone con evidenti disabilità fisiche o soggette a programmi di cura e riabilitazione. Il Comune ha previsto, per i trasgressori, una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.