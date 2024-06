Coapi: 99 giorni per salvare l’agricoltura e la pesca italiana Delegazione incontra sottosegretario all’agricoltura La Pietra

“L’incontro – che è durato circa due ore - è stato molto proficuo, il confronto ha investito tutte le questioni sollevate dal Coapi e il sottosegretario La Pietra si è reso disponibile ad aprire tavoli di confronto tecnico politico su tutti i sette temi sollevati dal Coapi con la campagna dei 99 giorni per salvare l’agricoltura e la pesca italiane”. Lo ha affermato Gianni Fabbris (Altragricoltura) dopo che nel primo pomeriggio di oggi il Sottosegretario all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra ha ricevuto nella sede del Ministero per l’Agricoltura la Sovranità Alimentare e le Foreste, una delegazione del Coapi, così composta: Gianni Fabbris (Altragricoltura), in qualità anche di portavoce Coapi, Antonello Nudo (Uniagri - Avellino), Pasquale D'Agostino (Rete Interregionale Salviamo Allevamento di Territorio), Nunzio Stoppiello (Rete dei Pescatori del Mediterraneo - Marineria di Manfredonia), Angelo Distefano (Partite Iva - Alpa Lazio), Alessandro Novelli (Cospa Abruzzo).

Sono stati affrontati i temi legati alla crisi delle aziende agricole e della pesca che ha suscitato il movimento del febbraio scorso, tra le quali l’indebitamento di sistema, i prezzi di mercato insufficienti ad assicurare reddito alle aziende in un quadro di sostenibilità sociale ed ambientale e il sistema di regole della Politica agricola comune.

“Abbiamo presentato al Governo la campagna dei 99 giorni del Coapi, sottolineando un aspetto fondamentale, ovvero che siamo convinti che ci sono delle aperture da parte dell’Esecutivo, che ha messo all’ordine del giorno le risposte alla crisi – ha dichiarato Fabbris a margine dell’incontro - ma siamo anche consapevoli che 40 anni di scelte che hanno piegato l’Italia alla deriva delle politiche della globalizzazione neoliberista non si rimontano con la bacchetta magica e che questo elemento oggettivo investa sia la responsabilità del governo, chiamato a proporre misure nuove, sia al Parlamento, chiamato a elaborare riforme”.

La Campagna dei 99 giorni del Coapi si pone un primo obiettivo che è quella di trovare risposte di sistema, per soddisfare le esigenze degli agricoltori e dei cittadini.

“Abbiamo proposto tre cose al Governo sulle quali il sottosegretario La Pietra si è detto d’accordo – enumera il Coordinamento – primo, aprire tavoli di confronto tecnico politico su pesca, commercio, indebitamento, ovvero i 7 focus a fondamento della Campagna dei 99 giorni proposti del Coapi più la misura d’emergenza europea sull’indebitamento, misura avanzata anche dallo stesso Governo”.

In secondo luogo “Abbiamo proposto al Governo, al sottosegretario – sottolineano dal Coordinamento - di venirsi a confrontare il 28 giugno nella sale del Parlamento europeo a Roma sulla base delle proposte che abbiamo avanzato per cambiare le scelte europee e il sottosegretario La Pietra ha manifesto disponibilità a questo ulteriore confronto.”

Terzo punto affrontato, il decreto agricoltura ora in discussione al senato della eepubblica: “Il confronto ha riguardato sia il metodo che alcune proposte emendative – sostiene ancora il Coordinamento - e abbiamo convenuto che siccome il Coapi le sta perfezionando, le sottoporremo sia al Governo che al Senato, in modo da acquisire il parere dell’esecutivo preventivamente.”

Fabbris ed il sottosegretario La Pietra si sono accomiatati restando d’intesa che sarà mantenuto uno scambio di informazioni sui temi da affrontare nei tavoli tecnici.