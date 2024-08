Efficientamento reti idriche e fognarie, dalla Regione 24 milioni a Caserta Il finanziamento al Comune per gli interventi infrastrutturali

Dopo aver ottenuto importanti risorse per la progettazione, è in arrivo il decreto di finanziamento della Regione Campania, con il quale saranno destinati 23,8 milioni di euro al Comune di Caserta per l’efficientamento delle reti idriche e fognarie della città. Quello quello ottenuto dal Comune è uno dei finanziamenti più imponenti tra quelli erogati ai Comuni nella nostra regione. Gli interventi interesseranno in primo luogo le frazioni e le zone collinari, riducendo gli sprechi e migliorando i servizi al cittadino. Tali risorse rientrano nell’ambito dei fondi del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027.

Dopo l’approvazione, avvenuta in giunta lo scorso 1° agosto, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Comune sta portando avanti un’importante interlocuzione con la Regione, che presto trasmetterà il decreto di finanziamento, consentendo all’Ente, nel giro di qualche settimana, di poter predisporre la procedura di affidamento dei lavori.

Gli interventi di efficientamento delle reti idriche e fognarie in città saranno effettuati con metodologie evolute. Le infrastrutture verranno rinnovate e/o sostituite con il supporto di tecnologie innovative e digitali, garantendo alti standard di sicurezza e affidabilità, nonché benefici economici. Le opere sui sottoservizi della città risolveranno il problema delle crepe e delle deformazioni degli asfalti e rappresentano una premessa imprescindibile per un miglioramento notevole della qualità della vita dei cittadini.

“Siamo molto felici, – ha dichiarato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – in quanto le procedure stanno andando avanti spedite e senza intoppi. Questi imponenti interventi ci consentiranno di eliminare definitivamente l’annoso fenomeno della dispersione idrica, che nella nostra città supera il 50%, a causa della presenza di condotte vetuste e inefficienti. Rifare il sistema idrico e fognario, poi, significa anche rifare le strade e prevenire l’insorgenza di danni all’asfalto, spesso causati da perdite d’acqua. Ringrazio il presidente De Luca e il vicepresidente Bonavitacola per l’attenzione che hanno dimostrato ancora una volta nei confronti della nostra città, consentendoci di affrontare una questione prioritaria per l’intera comunità”.