Vanvitelli: conferimento dottorato ricerca honoris causa a Brunello Cucinelli All'Università degli Studi della Campania presente il questore di Caserta Andrea Grassi

Stamattina, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Questore di Caserta Andrea Grassi ha partecipato alla Cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa a Brunello Cucinelli in “Design per il made in Italy: identità, innovazione e sostenibilità”. L’evento è stata occasione per ribadire che il made in Italy non è solo un’indicazione di provenienza, ma un senso di appartenenza ad una nazione, così come interpretato dall’architetto Cucinelli, autore di eccellenze nel settore moda sostenibile, conosciute in tutto il mondo.