Partita la manutenzione del verde nelle scuole di Caserta Il piano del Comune per farsi trovare pronti in occasione dell'inizio delle lezioni

Sono partiti dal plesso scolastico di via Montale dell’Istituto Comprensivo “Ruggiero – Terzo Circolo” i lavori di taglio dell’erba e di manutenzione del verde all’interno delle scuole della città. La ditta incaricata opererà al fine di garantire la realizzazione di tutti gli interventi previsti entro l’inizio dell’anno scolastico, in programma il 12 settembre. Sul fronte scuola, poi, stanno partendo anche i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole primarie e secondarie inferiori di competenza comunale. La somma stanziata dal Comune di Caserta è pari a 260mila euro, che saranno utilizzati per eseguire interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici di competenza comunale e per risolvere criticità impreviste dovute a malfunzionamenti e a danni provocati da fenomeni metereologici, con particolare riguardo alla segnalazione di infiltrazioni alle coperture, pervenute dai dirigenti degli Istituti Scolastici nel corso dell’anno.

Per quanto concerne le scuole, dalle ore 12 di domani, mercoledì 28 agosto, aprirà il portale per la presentazione delle istanze di esenzione alla mensa scolastica per l'anno 2024-2025. Potranno fare domanda solo i residenti nel comune di Caserta, con una fascia ISEE da € 0,00 a € 4.000,00. Le domande vanno presentate online al seguente indirizzo: https://servizionline.comune.caserta.it/.

Sempre a partire da domani, mercoledì 28 agosto, sarà possibile accedere al modulo per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a tempo pieno del Comune di Caserta.

Infine, tornando alla manutenzione del verde, sta proseguendo il programma complessivo di diserbo e di taglio dell’erba su tutto il territorio cittadino. Al momento, si sta lavorando in Viale Carlo III di Borbone e presso il Cimitero cittadino. Successivamente, diverse squadre saranno impegnate presso il Rione Tescione, il Rione Vanvitelli e il Rione Cappiello, per poi proseguire con costanza nel centro cittadino e in ogni frazione. Sarà svolta anche un’attività di verifica e controllo delle attrezzature ludiche e degli elementi di arredo urbano, nonché la sistemazione e il ripristino delle fioriere con essenza arbustive.