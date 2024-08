Dramma maltempo a San Felice a Cancello. Fucci (AslimItal): tragedia annunciata? "Riconsiderare le priorità nella gestione del territorio. Servono piani urbanistici che tengano"

Sull'ondata di maltempo che in provincia di Caserta ha provocato ingenti danni ed ancora due persone risultano disperse è intervenuto Alessandro Fucci, presidente di AslimItaly e della A.L.I. Onlus.

“Una tragedia annunciata?” chiede il dottore Fucci che ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di azioni preventive e la gestione inadeguata delle infrastrutture stradali. "Ho segnalato più volte le condizioni disastrose delle strade in Campania e in altre regioni, ma senza risultati concreti - ha dichiarato Fucci -. L'Italia, sempre più soggetta a fenomeni meteorologici estremi, non investe adeguatamente per prevenire le catastrofi idrogeologiche”.

Fucci ha raccontato un episodio personale che sottolinea l'urgenza di interventi strutturali: “Quando un'ambulanza mi ha portato in ospedale con le costole rotte, ogni buca e fosso sulla strada mi causava un dolore lancinante. La mia battaglia non è ideologica, ma umana”.

La necessità di una nuova consapevolezza e un appello dal presidente Fucci “a riconsiderare le priorità nella gestione del territorio. Servono piani urbanistici che tengano conto dei rischi idrogeologici. Le strade vanno monitorate costantemente per identificare dissesti e prevenire disastri. È fondamentale anche educare la popolazione a un senso civico più alto, incoraggiandola a segnalare prontamente i pericoli per la viabilità. La tragica vicenda di San Felice a Cancello – conclude Fucci - è un doloroso promemoria della vulnerabilità di molte zone d'Italia di fronte ai fenomeni naturali estremi. È imperativo che le istituzioni prendano misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire future tragedie”.