Prezzo del latte e difesa della mozzarella dop: domani le delegazioni al Cna Rinviato l’incontro di oggi pomeriggio tra le organizzazioni agricole e il commissario straordinario

Il previsto incontro di oggi pomeriggio al Ministero della Salute tra il commissario straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina Nicola D’Alterio, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” – centro di competenza nazionale per la brucellosi e le organizzazioni agricole, è stato rinviato.

Pertanto, Altragricoltura ha annullato la conferenza stampa, inizialmente prevista per domani a Caserta nella sede della Cna alle ore 12 che era finalizzata ad illustrare alla stampa l’esito dell’incontro.

Sempre domani, presso la Cna si incontreranno le delegazioni degli allevatori delle province di Caserta e Salerno, al fine di discutere le ulteriori iniziative e le attività da mettere in campo a sostegno dell’operato del Commissario Nazionale per la brucellosi e la tubercolosi.