Ecco "Giornate Pediatriche Casertane": sabato il congresso Sarà presieduto da Felice Nunziata, primario di pediatria dell'ospedale Sant'Anna di Caserta

Sabato, al Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, si terrà il convegno "Giornate Pediatrice Casertane". Il congresso sarà presieduto da Felice Nunziata, primario pediatria ospedale Sant'Anna di Caserta, con la segreteria scientifica curata da Massimo Ummarino, Ornella Caputo e Maria Antonietta Galeone. Il corso "Giornate Pediatriche Casertane" rientra nel programma di educazione continua in medicina 2024 del Ministero della Salute. Il corso è accreditato per medico chirurgo con specializzazione in neonatologia, pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta), chirurgia pediatrica, infermiere, infermiere pediatrico ed eroga 7 crediti formativi. L'obiettivo è la documentazione clinica con percorsi clinico-assistenziali diagonistici e riabilitativi e profili di assistenza e di cura. Il requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90 per cento delle ore di formazione