Caserta, un campus universitario nell'ex caserma "Barducci" Saranno realizzati 122 posti letto per gli studenti della Vanvitelli

Il consiglio comunale di Caserta ha approvato una delibera che prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area dell’ex Caserma Barducci, all’interno della quale sorgerà un campus universitario con 122 posti letto per studenti. Il progetto, del valore di 11 milioni di euro, è finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Campania e dall’Adisurc (Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania) e ha visto un accordo tra l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Demanio e il Comune di Caserta per la concessione dell’area nella quale verrà svolta un’importante opera di riqualificazione, recuperando gli edifici storici per poi trasformarli in residenze universitarie.

Si tratta di un’area di oltre 50mila metri quadrati, a ridosso del centro storico di Caserta, a pochi metri dalla sede del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, a circa un chilometro dal complesso di via Vivaldi/viale Lincoln e dal Policlinico, e a due chilometri dal complesso universitario di viale Ellittico.

“Con l’approvazione di questa delibera – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – compiamo un passo importante verso la realizzazione di un campus universitario a un passo dal centro storico della città, con 122 posti letto per studenti. Una struttura che, insieme al Policlinico, renderà definitivamente Caserta una vera e propria città universitaria, con grandi ricadute in termini di sviluppo, sia economico che culturale. Stiamo lavorando da tempo con l’Università per sostenere in ogni modo questo progetto, che rappresenta una grande opportunità per la città. Un complesso strategico, vicino a tutti i poli universitari del territorio cittadino, fondamentale per i tanti studenti di tutti i dipartimenti presenti a Caserta”.

Nel corso del consiglio comunale, poi, sono state approvate le delibere che hanno dato il via libera ai pagamenti in favore di tutte le cooperative sociali che hanno operato in città, utilizzando fondi stanziati dalla Regione Campania. Un passaggio necessario in vista della partenza, in condizioni di piena operatività, dell’azienda speciale consortile “Distretto Regio di Caserta – C01”, che si occuperà dei servizi per il rafforzamento del welfare nei Comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone a partire dal 2 gennaio 2025.