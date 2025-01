Muore al Pineta Grande Hospital, famiglia dona gli organi L'Asl casertana è la seconda realtà in regione per numero di donazioni

I familiari di una 62enne, deceduta per un'emorragia cerebrale massiva presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, hanno acconsentito alla donazione degli organi della donna: fegato, cornee e reni saranno destinati ad altri utenti della Regione Campania che, oggi, sono in attesa di trapianto. La Commissione dell'Asl di Caserta con gli specialisti di Anestesia e Rianimazione del Pineta Grande ha provveduto all'espianto.

In provincia di Caserta, tra l'altro, la donazione degli organi è al centro di un'importante azione di cooperazione tra un ente pubblico e una struttura sanitaria accreditata. A ribadire l'importanza della sinergia tra pubblico e privato sono il direttore dell'Asl di Caserta Amedeo Blasotti e il presidente del polo ospedaliero Pineta Hospital, Vincenzo Schiavone. L'Asl casertana - riporta una nota - è la seconda realtà in regione per numero di donazioni dopo il Cardarelli di Napoli, con gli ospedali di Sessa Aurunca e Aversa.